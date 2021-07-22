نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.
وقال مكتب المدعي العام في مدغشقر، إن السلطات أحبطت محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وأوقفت العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".
وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس".
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