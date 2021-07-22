كبار قادة الجيش الإماراتي يزورون القوات المشاركة بـ"عاصفة الحزم"

أجرى عدد من كبار قادة الجيش الإماراتي، الخميس، زيارة للقوة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط بزيارات لقوات الواجب العاملة ضمن التحالف العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الإماراتية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.





ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الإماراتية الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.



