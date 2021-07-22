سيطرة حدودية وإرهاب.. روسيا تطلق رسائل تحذير من زحف طالبان

أعلنت موسكو، صباح الخميس، أن حركة طالبان باتت تسيطر بشكل شبه كامل على الحدود مع طاجيكستان، محذرة من تحول منطقة شمال أفغانستان إلى نقطة ساخنة وملاذا لتنظيمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "حركة طالبان تسيطر بشكل شبه كامل على الحدود مع طاجيكستان".

وتابعت: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي عدوان".

وأضافت: "منطقة شمال أفغانستان تتحول بسرعة إلى نقطة ساخنة جديدة بسبب الانسحاب الأمريكي المتسارع من البلاد".

الوزارة قالت أيضا إن "التنظيمات الإرهابية الدولية تعزز من وجودها شمال أفغانستان وليس فقط تنظيمي داعش والقاعدة بل أيضاً المسلحون من الشرق الأوسط".

وشنت "طالبان" المتطرفة المحظورة في روسيا، هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو/أيار الماضي، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في شمال أفغانستان وغربها، بعيدًا عن معاقلها التقليدية في الجنوب، كما سيطرت على معابر حدودية ومناطق حضرية.

وتنتشر القوات الأجنبية في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكن هذه القوات بدأت الانسحاب في الأشهر الأخيرة.