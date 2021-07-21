رسالة دعم من شيخ الأزهر للرئيس المصري

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدعم الكامل لخطوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال تهنئة شيخ الأزهر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي.

ودعا شيخ الأزهر - بحسب بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه- الرئيس المصري بالسداد والتأييد في مواجهة كل التحديات، التي تحدق بمصر".

وأكد الطيب، دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس في بناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أطلق المبادرة الوطنية الضخمة "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتخفيف المعاناة عن المواطنين الذين تحملوا ضريبة الإصلاح الاقتصادي.

المبادرة تستهدف 4704 قرية وتوابعها 30888 من عزب وكفور ونجوع في إطار تنمية شاملة من بنية أساسية، خدمات، نواحي معيشية، واجتماعية وصحية .

وتشمل المرحلة الأولى 1500 قرية موزعة على 26 محافظة، باستثناء محافظة القاهرة التي هي العاصمة، وهي بلغة الدكتور سمير أمين عالم الاقتصاد السياسي "المركز"، ويسمي بقية المحافظات والمدن "الأطراف ".