تحديث iOS 14.7.. نظام أبل يوفر 9 مميزات جديدة لهواتف آيفون

تتميز شركة أبل الأمريكية بسعيها الدائم نحو توفير أفضل أنظمة تشغيل الهواتف، ولا يتوقف الأمر عند تقديم المنتج، بل يتخطاه إلى إصلاح الأخطاء من خلال إصدار التحديثات.

التحديث هذه المرة يطال نظام التشغيل iOS 14.7، الذي أعلنت عنه أبل خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد عبر شبكة الإنترنت، في 22 يونيو/حزيران 2020.

وحاولت الشركة الأمريكية إصلاح بعض العيوب التى اشتكى منها العملاء خلال الفترة الماضية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز 9 معلومات عن تحديث iOS 14.7 من أبل:

مميزات تحديث iOS 14.7

ـ تحديث iOS 14.7 يمكن العملاء من ضبط المنبهات على HomePod، ويتيح استخدام المنبهات عبر تطبيق إدارة المنزل الذكي، بدلا من استخدام سيري لضبط هذه المنبهات.

ـ يوفر تحديث iOS 14.7 لتطبيق الطقس عرض جودة الهواء لمجموعة أكبر من البلاد، وذلك بدلًا من المجموعة المحدودة التي بدأ بها.

ـ يحتوي تحديث iOS 14.7 على تحسينات على أداء بطارية الهواتف، ويأتي هذا كإصلاح لما حدث مع أنظمة iOS 14.6 حيث تسببت في زيادة استهلاك البطارية.

ـ تحديث iOS 14.7 يحل بعض المشاكل الصغيرة الفردية التي تواجه المستخدمين مثل أخطاء مع التطبيقات أو أخطاء في النظام بشكل عام.

ـ يتميز تحديث iOS 14.7 من أبل بأنه يدعم الشاحن اللاسلكي MagSafe من خلال ميزة MagSafe Battery Pack والتي تتناسب مع (iPhone 12 - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max - iPhone12 mini).

ـ يتيح تحديث iOS 14.7 لمستخدمي هواتف آيفون معرفة معلومات عن الخرائط.



ـ يوفر تحديث iOS 14.7 لعملاء آيفون بعض البرامج الصوتية الممتعة في مكتبة البودكاست.

ـ بشمل تحديث نظام التشغيل iOS 14.7 تقديم بطاقة أبل الائتمانية للأسرة Apple Card Family.

ـ يساعد تحديث iOS 14.7 على إصلاح خيار قائمة التشغيل Share المفقودة في بعض التطبيقات.

تثبيت تحديث iOS 14.7

وفقا لموقع "aitnews"، التطبيق كان متاحا للتثبيت منذ إطلاق نسخته التجريبية في 27 يونيو/حزيران 2021.

وبعد الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 14.7، فإنه يمكن الوصول إليه عبر قائمة التحديثات الموجودة في الإعدادات.

كما يصدر النظام لجميع الهواتف التي تدعم iOS 14، وذلك لأنه تحديث فرعي منه.

وهذا يعني أن التحديث الجديد يصدر لجميع هواتف آيفون بدايةً من آيفون 6 إس وحتى آيفون 12 الجديد.