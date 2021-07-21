واشنطن: ماضون في خطط فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس لتعزيز التواصل مع الفلسطينيين.
ورغم تأكيد برايس على نية واشنطن فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، لم يحدد موعدا نهائيا لتنفيذ هذه الخطوة.
وتابع برايس "الولايات المتحدة تدعو للامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
ومضى قائلا "سلطنة عمان تلعب دورًا مهمًا وإيجابيًا في قضايا المنطقة وخاصة الأزمة اليمنية".
وأضاف "تحركات تركيا لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية استفزازية وغير مقبولة وتخالف قرارات مجلس الأمن".
وأعلنت إدارة بايدن في أكثر من مناسبة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي كانت بوابة التواصل مع الفلسطينين لسنوات طويلة، قبل إغلاقها في 2019.
وفي مارس آذار 2019، أغلقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، القنصلية العامة في مدينة القدس وحولتها إلى "وحدة الشؤون الفلسطينية" في سفارتها في إسرائيل، والتي نقلت منتصف 2018 إلى المدينة نفسها.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، خطط بلاده لفتح مدينة فاروشا التي تعد رمزا لتقسيم قبرص، وتقع في الجزء الشمالي الذي تسيطر عليه سلطة موالية لتركيا، ما أثار ردود فعل غربية غاضبة.
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