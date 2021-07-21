غلق حسابات قناة إيرانية.. أبواق خامنئي تحت الحظر

أخبار زائفة ومضللة ينشرها إعلام النظام الإيراني لتوجيه الرأي العام، في أبواق بدأت تتساقط مع حظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم الأربعاء، أعلنت قناة "الكوثر" الإيرانية أن إدارة شركة تويتر أغلقت حسابها "دون سابق إنذار"، في إجراء يأتي غداة إغلاق فيسبوك صفحة القناة نفسها بشكل كامل.



وقناة الكوثر هي قناة تروج للمذهب الشيعي وقد تأسست عام 1980 وكانت في بدايتها تحمل اسم قناة "سحر" لكنها تحولت عام 2006 الى قناة الكوثر وأصبحت تبث لـ24 ساعة.

وذكر موقع "فرارو" الإيراني المقرب من معسكر المتشددين، أن "الصفحة الرسمية لقناة الكوثر على فيسبوك جرى حذفها، كما تلقى حساب القناة تحذيراً من منصة انستجرام".

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤول في قناة الكوثر تأكيده إزالة حساب القناة التابعة لنظام علي خامنئي من فيسبوك.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي، بيمان جبلي، عن تعرض صفحة فيسبوك لشبكة الكوثر للإغلاق بالكامل .

والأسبوع الماضي، أعلن فيسبوك، في تقرير، أنه حظر حسابًا مزيفًا يستخدم للتجسس ونشر البرامج الضارة.

وخلال التحقيق، خلص موقع فيسبوك إلى أن البرمجيات الخبيثة التي استخدمتها مجموعة المتسللين أكملت شركة "محك رايان أفزاز" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبعد إصدار هذا التقرير، حذفت شبكة "لينكد إن"، التابعة لشركة ميكروسوفت عددًا من حسابات المستخدمين، فيما أعلن تويتر أيضًا أنه كان يحقق بنشاط في المعلومات الواردة بتقرير فيسبوك.