استنكر الرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء دعوة التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم، واصفا ذلك بـ"الجريمة السياسية"، وملمحا لتورط الإخوان.
واتهم الرئيس قيس سعيد، في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة "العربية" نافذين في المنظمومة السياسية بتونس بالتورط في دعوة الناس لتلقي لقاح كورونا أيام عيد الأضحى، وقال إن هناك من دبر هذا الأمر ليحصل التدافع، بهدف انتشار العدوى، لترتيب أوضاع سياسية.
وبعدما أعلنت وزارة الصحة التونسية الإثنين الماضي فتح أبواب مراكز التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، حدث أمس الثلاثاء تدافع، أدى إلى إصابات في صفوف الأشخاص.
وأدت "الفضيحة" إلى إقالة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي؛ الذي حمله مسؤولية التدافع، الذي حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا، ومتهما إياه بالفشل في إدارة الوضع الصحي مع الجائحة.
وقال سعيد في تصريحاته اليوم، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى من الآن، فصاعدا إدارة الأزمة الصحية في البلاد.
وعيّن المشيشي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، وهو ما علقت قيادات من حركة النهضة الإخوانية بالإيجاب، نكاية في تنحية فوزي المهدي المحسوب على الرئيس قيس سعيد.
وتقول مصادر خاصة إن الوزير المُقال وقع في شرك نصبته النهضة وأعوانها، دفعا إلى إقالته وتنحيته من موقعه، حيث شجعت الحركة الإخوانية آلاف الأشخاص على تلقي اللقاح، ونقلتهم بالحافلات إلى مراكز التلقيح المعدة للحملة الاستثنائية، مسببين تدافعا وفوضى.
وفاق الإقبال اليوم الأول من عيد الأضحى كل التوقعات، في وقت لم توفر فيه وزارة الصحة عدد لقاحات كبير وقد أعلنت ذلك، ما سبّب إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور، أثارت حفيظة التونسيين.
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين موجة كورونا ثالثة هي الأعنف، جعلت تونس تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا في عدد الوفايات والإصابات بكوفيد 19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "جريمة سياسية".. قيس سعيد يلمّح لتورط "الإخوان" في تدافع المطعّمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.