"جريمة سياسية".. قيس سعيد يلمّح لتورط "الإخوان" في تدافع المطعّمين

استنكر الرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء دعوة التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم، واصفا ذلك بـ"الجريمة السياسية"، وملمحا لتورط الإخوان.

واتهم الرئيس قيس سعيد، في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة "العربية" نافذين في المنظمومة السياسية بتونس بالتورط في دعوة الناس لتلقي لقاح كورونا أيام عيد الأضحى، وقال إن هناك من دبر هذا الأمر ليحصل التدافع، بهدف انتشار العدوى، لترتيب أوضاع سياسية.

وبعدما أعلنت وزارة الصحة التونسية الإثنين الماضي فتح أبواب مراكز التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، حدث أمس الثلاثاء تدافع، أدى إلى إصابات في صفوف الأشخاص.

وأدت "الفضيحة" إلى إقالة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي؛ الذي حمله مسؤولية التدافع، الذي حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا، ومتهما إياه بالفشل في إدارة الوضع الصحي مع الجائحة.

وقال سعيد في تصريحاته اليوم، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى من الآن، فصاعدا إدارة الأزمة الصحية في البلاد.

وعيّن المشيشي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، وهو ما علقت قيادات من حركة النهضة الإخوانية بالإيجاب، نكاية في تنحية فوزي المهدي المحسوب على الرئيس قيس سعيد.

وتقول مصادر خاصة إن الوزير المُقال وقع في شرك نصبته النهضة وأعوانها، دفعا إلى إقالته وتنحيته من موقعه، حيث شجعت الحركة الإخوانية آلاف الأشخاص على تلقي اللقاح، ونقلتهم بالحافلات إلى مراكز التلقيح المعدة للحملة الاستثنائية، مسببين تدافعا وفوضى.



وفاق الإقبال اليوم الأول من عيد الأضحى كل التوقعات، في وقت لم توفر فيه وزارة الصحة عدد لقاحات كبير وقد أعلنت ذلك، ما سبّب إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور، أثارت حفيظة التونسيين.

وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين موجة كورونا ثالثة هي الأعنف، جعلت تونس تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا في عدد الوفايات والإصابات بكوفيد 19.

