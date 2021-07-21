حراك الأحواز.. مد تضامني يصل طهران والأمن يتأهب

قوات أمنية إيرانية تنتشر، الأربعاء، في مناطق بالعاصمة طهران؛ تحسبا لاحتجاجات شعبية تضامنا مع حراك محافظة خوزستان (جنوب).

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه، لليوم السادس على التوالي، الاحتجاجات بمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، في انتفاضة تتغذى من الغضب من تحويل مجرى أنهار الأحواز وتجفيف الأراضي الرطبة جنوب غربي إيران، فيما يستمر بالتزامن مع ذلك نزيف الاستهداف الممنهج للمحتجين من قبل أمن النظام.

وأظهر مقطع فيديو قوات من مكافحة الشغب الإيراني تتمركز مع آليات عسكرية بالقرب من ساحة الحرية (ميدان آزادي) وسط العاصمة طهران.

وذكر موقع "فردا" الإيراني المعارض أن الانتشار الأمني المكثف جاء على خلفية دعوات انطلقت صباح اليوم للخروج باحتجاجات تضامناً مع سكان محافظة خوزستان الذين يواجهون قمع السلطات بسبب المطالبة بتوفير المياه.

ووفق حصيلة نشرتها مواقع إخبارية إيرانية معارضة، بلغ عدد القتلى بنيران أمن النظام من محتجي خوزستان، 8 أشخاص، في حصيلة جديدة مع تسجيل مقتل 3 محتجين الليلة الماضية بمدينة "إيذه" شرق محافظة خوزستان، فيما لم تعترف وسائل إعلام حكومية بمقتل متظاهر واحد فقط.

كما قتل عنصر أمن وأصيب آخر بجروح في احتجاجات اندلعت بمدينة معشور العربية الليلة الماضية، وفق وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية الحكومية.

والليلة الماضية، رفع محتجون في مناطق واسعة بخوزستان شعارات مناهضة للنظام الإيراني ومرشده علي خامنئي، فيما استخدمت قوات الأمن العنف المفرط ضد المحتجين.

وأحرق المحتجون دبابة عسكرية تابعة للقوات الإيرانية في مدينة الخفاجية العربية، وذلك بعد إصابة عدد من المحتجين بجروح.