تتبيلة اللحمة المشوية في عيد الأضحى.. 7 طرق مميزة

تعتبر اللحمة المشوية أبرز أطباق عيد الأضحى المبارك التي لا تفارق أي بيت عربي خلال هذه المناسبة.

وتعد تتبيلة اللحمة المشوية أبرز الخطوات للحصول على طبق لحم مشوي لذيذ وصحي.

وهنا أبرز طرق تتبيلة اللحمة المشوية:

تتبيلة البصل

تمثل التتبيلة العروفة والشائعة، وتتكون من بصل مبروش وملح وفلفل أسود وملعقة من الخل مع القليل من بهارات اللحم، وهي تتبيلة تصلح للشواء وأيضاً لعمل كباب الحلة وصينية اللحم بالفرن والعديد من الطرق الأخرى.





تتبيلة الثوم

تحتوي على ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من الخردل وتضاف إليها القليل من الخل وملح وفلفل أسود.

وتصلح تلك التتبيلة لعمل الشاورما أو للشواء أيضاً وعمل الشيش كباب.

تتبيلة رائعة لعمل الكباب

تتكون من بصلة كبيرة مبشورة مع ملعقتين من زيت الزيتون وملح وفلفل وبهارات لحم والقليل من البقدونس وأيضاً ملعقة من الخل الأبيض.





تتبيلة المايونيز والكاري

تتكون من ملعقة كبيرة من المايونيز والقليل من زيت الزيتون والكاري وبهارات اللحم وملح وفلفل، وهذه التتبيلة تعتبر من التتبيلات الممتازة للشواء كما يمكن أيضاً استخدامها لصينية اللحم بالفرن لطعم مميز.

تتبيلة الطماطم

تتكون من بصل مبشور وطماطم مبشورة، مع إضافة القليل من الخل الأبيض والبهارات وتصلح للطواجن والصواني بالفرن كما تصلح للشواء، ومن مميزات هذه التتبيلة أن الطماطم تكسب طراوة للحم ولا تجعله يجف مهما تأخر في التسوية، كما أنها تكسبها طعماً رائعاً أيضاً.





تتبيلة الصويا صوص

تتمثل في إضافة القليل من الخل والزبادي والخردل على صوص الصويا وقلبي حتى نتحصل على خليط متجانس ثم يتم سكبه على اللحم وتركه لمدة ست ساعات ثم يتم شوي اللحم .

تتبيلة دبس الرمان

تتمثل في إضافة القليل من زيت الزيتون وملعقة من الخل إلى دبس الرمان ثم ملح وفلفل أسود لشواء اللحوم.



