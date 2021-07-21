دبابات روسية على حدود أفغانستان.. والسر في "حرب ميدان"

دبابات روسية وصلت إلى "حرب ميدان" عند حدود أفغانستان لإجراء تدريبات في إطار مناورات عسكرية مرتقبة مع أوزبكستان وطاجيكستان.
جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية، أعلن وصول مجموعة من الدبابات التابعة لقاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان إلى ميدان الرماية (حرب ميدان) القريب من حدود أفغانستان.
ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الدبابات قطعت مسافة 200 كيلومتر لإجراء التدريبات في إطار مناورات عسكرية مشتركة مرتقبة مع أوزبكستان وطاجيكستان.
ومن المقرر إجراء المناورات في مقاطعة خاتلون التابعة لجمهورية طاجيكستان بالفترة الفاصلة بين 5 و10 أغسطس/ آب المقبل.
وستجري المناورات المرتقبة بمشاركة وحدات من القوات المرابطة في قاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان، ووحدات من القوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في روسيا.
وتأتي التدريبات في وقت تواصل فيه حركة طالبان المسلحة تمددها في الأراضي الأفغانية، عبر السيطرة على القرى والمدن الصغيرة والمعابر الرئيسية قبل التوجه إلى عواصم الأقاليم.
وتشعر روسيا، القوة الإقليمية التي ظلت قريبة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، بالقلق من زعزعة الاستقرار في المنطقة حيث تحتفظ بقواعد عسكرية.
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