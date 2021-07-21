باكستان تحظر "تيك توك" وتطبيق المواعدة "تيندر".. لماذا؟

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية اليوم الأربعاء حظر تطبيق تيك توك، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام، لمحتوى "غير أخلاقي".
وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن منصة مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" لم تنفذ أمرا سابقا لتصفية المحتوى "غير الأخلاقي والفاحش" وإزالة المحتوى غير اللائق.
وقالت الهيئة إنها نبهت تيك توك لتصفية مثل هذا المحتوى، لكن التطبيق لم يلتزم بالتعليمات.
وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة العام الماضي امتثالا لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق.
وتم رفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي من الحكومة الصينية وتأكيد من المنصة لتصفية محتواها.
كما حظرت باكستان تطبيق البث المباشر "بيجو لايف" العام الماضي للأسباب نفسها وأصدرت تحذيرا لمنصة يوتيوب قائلة إنه ينبغي عليها حظر "المحتوى المبتذل وخطاب الكراهية" بالنسبة للمستخدمين في الدولة .
كما تم حظر تطبيق المواعدة "تيندر".
ويرى بعض النشطاء هذه الخطوات على أنها محاولات لإخماد الانتقادات عبر الإنترنت للجيش القوي في البلاد.
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