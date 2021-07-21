أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تتعافى وإيثريوم تقفز

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية "المشفرة" اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى، وارتفع سعر بيتكوين لـ 30,775.35 دولار بزيادة 3.60%.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش.



وسجلت القيمة السوقية لبيتكوين 576.933 مليار دولار وسط تداولات بقيمة 21.801 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقبل أسبوع، أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

وخرجت تدفقات صافية بقيمة 4 ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو/ تموز، الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجاء النزوح بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.

وسجلت بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة 7 ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار بيتكوين مكاسب بحوالي 9% في 2021.

وشهدت العملة المشفرة إيثريوم نزوحا متواضعا للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع قبل الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية عند 961 مليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 6.30% لتسجل 1,864.87 دولار.

وصعدت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 8.88% إلى 0.1798 دولار.

وزادت عملة XRP بنسبة 2.58% لتصل إلى 0.5453 دولار.

وقفزت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 5.10% إلى 111.80دولار.

وارتفعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 9.60% لتسجل نحو 11.72 دولار.

وتراجعت العملة الرقمية تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 12.11 % لتسجل 13.64 دولار.

وهبطت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 12.36% لتسجل 264.16 دولار.