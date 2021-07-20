إسرائيل: حزب الله يلعب دورا مهما في انهيار لبنان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، إن لبنان في مرحلة انهيار وإن "حزب الله يلعب دورًا مهمًا في ذلك".

وأضاف كوخافي، قائلا: "سنرد على كل خرق يأتي من لبنان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه لن يقبل بانزلاق الأوضاع في لبنان إلى داخل بلاده، محملا إيران مسؤولية الانهيار اللبناني.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "أطلقت الليلة الماضية صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل ورد الجيش بإطلاق النار من جانبه".

وتابع: "أقول بشكل قاطع وواضح، لن نسمح بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبأمن بلادنا. كل من سيحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا. نعمل باستمرار، ليل نهار، على جميع الساحات وسنواصل ذلك".



وأكد على أن "لبنان على حافة الانهيار، مثله مثل كل دولة تتموضع فيها إيران. قد أُخِذَ مواطنوه رهائن بيد خامنئي (المرشد الإيراني) ونصر الله (أمين عام مليشيا حزب الله) في خدمة المصالح الإيرانية".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "هذا مؤسف ولكن لن نقبل بانزلاق الأوضاع في لبنان إلى داخل البلاد. ومثلما قلت كل من سيحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وكان الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه: "قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل".

وأوضح أن ذلك جاء بعد "إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من داخل لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".

بدوره، قال الجيش اللبناني إن وحدة عسكرية عثرت على 3 منصات لإطلاق صواريخ (جراد 122 ملم) في محيط منطقة القليلة على إحداها صاروخ كان معدا للإطلاق لكنه تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.