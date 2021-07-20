مواصفات هيونداي إلنترا N.. أيقونة رياضية يجرها 290 حصانا

أعلنت شركة هيونداي عن توسعة باقة موديلات أيقونتها Elantra بنسخة N الرياضية.

وأوضحت هيونداي الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو سعة 2 لتر وبقوة 280 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات.



وظيفة Boost في هيونداي إلنترا N

وبفضل وظيفة Boost يتم زيادة قوة المحرك إلى 290 حصانا لمدة 20 ثانية.

وتتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. وتتمتع السيارة بالرشاقة، خاصة عند اجتياز المنعطفات بمساعدة من القفل التفاضلي الإلكتروني والجنوط قياس 19 بوصة.

رفاهية هيونداي إلنترا N

وتدعم هيونداي نظام المعلومات والترفيه بوظائف N الخاصة؛ حيث يتم تضمين عرض لضغط الزيت ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى معلومات حول ضغط الشحن.

وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد ألكانتارا الرياضية الفاخرة، مع مساند رأس مدمجة.

وتتميز السيارة من خلال تصميم العتبات الجديد، والمرسوم عليها شعار النسخة، وطاقم المئزر والناشر الخلفي، فضلا عن مخارج العادم الكبيرة على اليمين واليسار.