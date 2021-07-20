حال الأسواق أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع الذهب والنفط ومذبحة بيتكوين

رغم الانهيار الكبير الذي تشهده سوق العملات الرقمية، إلا أن أسواق السلع كانت على العكس حيث شهدت ارتفاعا في النفط والغاز والذهب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض في عوائد السندات الأمريكية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1815.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1817.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "سوق الذهب تلتقط الأنفاس بسبب الانخفاض الشديد للعوائد. لكن الذهب ينافس الدولار على طلب الملاذ الآمن، لذا سيحد ذلك من زخم الصعود في الأمد القريب".

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.

ويُستخدم الذهب عادة كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية أو الاقتصادية.

لكن مكاسب الملاذ الآمن التي حققها الدولار حدت من جاذبية الذهب إذ تماسك مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل منافسيه. ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 25.12 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.5% إلى 2607.38 دولار، واستقر البلاتين عند 1075.52 دولار.

أسعار النفط

فيما استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن نزلت نحو 7% في الجلسة السابقة في ظل تراجع أوسع نطاقا بالسوق تدفعه مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، التي تأتي في الوقت الذي توصل فيه منتجون لاتفاق جديد بشأن الإمدادات.

وربح خام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 69.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وصعد عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب، الذي ينتهي أجله في وقت لاحق اليوم، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 67.28 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول نحو 1.2% إلى 67.14 دولار للبرميل.

وقال محللون إن عمليات البيع، التي دفعت الأسعار لأدنى مستوياتها في شهرين، كانت مدفوعة بمخاوف من تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، فيما تراجعت الأسهم وارتفعت السندات.

وقال محللون لدى آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في بعض دول آسيا وأوروبا واحتمال فرض قيود على السفر زاد ضبابية الطلب على النفط الخام إلى حد ما.

"لكن السوق الحاضرة للنفط الخام تشهد حالة شح على مدى الأشهر الأخيرة، فيما من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي الجاري داعما للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام".

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن السلالة المتحورة دلتا، وهي أشد عدوى بشكل كبير عن السلالات السابقة، أصبحت المهيمنة على العالم حاليا.

وجرى رصد السلالة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم وتقوض حملات التلقيح غير المنتظمة في العديد من الأماكن المعركة ضد الفيروس، مما يثير احتمال فرض المزيد من إجراءات العزل العام التي أضرت بالطلب على المنتجات النفطية.

لكن محللين يقولون إن ثمة مؤشرات مرتفعة التواتر تُظهر أن حجوزات المطاعم في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، عند مستويات ما قبل كوفيد، بينما رحلات الطيران المحلية عند أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة.

ويزيح اتفاق أوبك+ المزيد من القيود المفروضة على الإمدادات والتي كانت تدعم السوق لمدة عام. وتُبقي أوبك+ نحو 5.8 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق، وهو رقم سينخفض إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021.

أسعار الغاز

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 3% إلى أعلى مستوى في 30 شهرا أمس الإثنين وسط ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للغاز.

وارتفعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 10.5 سنت، أو 2.9% ، لتسجل عند التسوية 3.779 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 .

سعر بيتكوين

وفي العملات المشفرة، نزلت بيتكوين إلى مستوى متدن عند 29500 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 22 يونيو/حزيران، قبل أن تتداول منخفضة 4.1% عند 29559.10 دولار.

وتراجعت منافستها إيثر 4.8% إلى 1730.33 دولار، أيضا قرب أدنى مستوياتها في شهر.