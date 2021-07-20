سوريا: دفاعاتنا تصدت لصواريخ إسرائيلية بسماء حلب

أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي، طبقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت الإثنين لهجوم إسرائيلي في سماء حلب، ووصفتت الأمر "بعدوان إسرائيلي".

والشهر الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الأجواء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم لهجوم إسرائيلي على بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وأسقطت بعض الصواريخ.



ومؤخرا، نفذت مروحية إسرائيلية هجوما على إحدى مناطق محافظة القنيطرة السورية دون وقوع خسائر.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي أي تعقيب رسمي بشأن ما نشرته وكالة الأنباء السورية حتى الساعة 21:30 ت.غ.

