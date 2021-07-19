انطلاق مناورات "السيوف الثلاثة".. مزيد من التوتر بالبحر الأسود

بدأت أوكرانيا الإثنين مناورات عسكرية تحت اسم "السيوف الثلاثة" في غرب البلاد بمشاركة جنود أمريكيين وبولنديين وليتوانيين.

وتأتي هذه المناورات لإبراز الدول الداعمة لكييف في مواجهة موسكو.



ويشارك في المناورات 1200 جندي ومئتا آلية مقاتلة، وتستمر حتى 30 يوليو/تموز في ميدان التدريب في يافوريف قرب الحدود البولندية، بحسب الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث فولوديمير سكوروستيتسكي إن "حفل الإطلاق الرسمي حصل اليوم".

وتندرج هذه المناورات في إطار برنامج تعاون عسكري إقليمي بين أوكرانيا وبولندا وليتوانيا التي شكلت العام 2014 لواء عسكريا مقره في لوبلين شرق بولندا ويضم 2600 بولندي و570 ليتوانيا و340 أوكرانيا.





واستضافت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة تدريبين عسكريين آخرين مع دول حلف شمال الأطلسي في جنوبها والبحر الأسود.

قامت روسيا بمناورات عسكرية في الأشهر الأخيرة خصوصا في البحر الأسود.

وكانت قد نشرت لفترة نحو مئة ألف من جنودها على الحدود الأوكرانية وفي القرم التي ضمتها في 2014.

ومؤخرا بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة التدريب العسكري "نسيم البحر" في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، بمشاركة أكثر من 30 دولة رغم مطالبات روسيا بإلغاء المناورات.

وتأتي مناورات "نسيم البحر" 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي"الناتو" وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

