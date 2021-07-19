بايدن لـ"الملك عبد الله": واشنطن ستقف دوما إلى جانب الأردن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن.
وقال بايدن، خلال لقائه مع الملك عبدالله الثاني، إن واشنطن مستمرة في تعزيز التعاون مع الأردن.
وأعرب بايدن عن شكره للعاهل الأردني على العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان.
بدوره، قال العاهل الأردني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، إن هناك الكثير من التحديات في منطقتنا ويمكنكم الاعتماد علينا لمواجهتها معا.
يأتي ذلك فيما بدأ بايدن وملك الأردن مباحثات ثنائية في البيت الأبيض.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس الأمريكي، العاهل الأردني، وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط متوقعة قريبا
والملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو/تموز.
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