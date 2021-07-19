محادثات بين جانتس وعباس.. تهنئة بالعيد وبناء الثقة

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، خطوات بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني خطوات بناء ثقة،

وأوضح في تغريدة على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنأته بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "ناقشنا الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي ستساعد أمن واقتصاد المنطقة بأسرها".

ولم يصدر تعقيب عن الرئاسة الفلسطينية عن المحادثة بين جانتس وعباس.