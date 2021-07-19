أمن العراق يعتقل "والي داعش".. طارده في 3 محافظات

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال "والي بغداد"، وهو أحد أبرز القيادات في صفوف تنظيم "داعش".

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن "العملية جاءت استكمالاً لعهد جهاز الأمن الوطني، في القضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية".



وأضافت الخلية أن "العملية استندت إلى معلومات استباقية وردت لجهاز الأمن الوطني، وتمكنت من اعتقال (والي بغـداد) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي الملقى القبض عليه، يعد أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة أهمها ما يسمى "أمير عام" لولايات الشامية، والرقة، والبادية، وصلاح الدين، وبغداد".

واعترف الإرهابي، بحسب خلية الإعلام الأمني، بقيادة وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، فضلا عن تخطيطه لشن هجمات في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، ألقى الأمن العراقي، القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم انتحاري، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقبل نحو 4 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم "داعش" بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.