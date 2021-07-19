نصائح لترشيد استهلاك السيارات الكهربائية وزيادة مدى سيرها

قدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح الهامة، التي تساعد على ترشيد استهلاك السيارات الكهربائية، ومن ثم زيادة مدى السير.

على غرار السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق، فإن الضغط على دواسة السرعة في السيارة الكهربائية يستلزم استهلاك التيار. وينصح الخبراء بالتسارع التدريجي، وعدم الضغط الكامل على الدواسة، مع الحفاظ على مسافة بين السيارة والمركبة الأمامية.

محرك السيارة الكهربائية مولد

عند رفع قائد السيارة قدمه عن دواسة السرعة يتحول المحرك إلى مولد ليعيد طاقة الكبح إلى البطارية، الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على مدى السير، والذي قد يزيد لما يصل إلى 20 %.

وينصح لمن يستخدم السيارة الكهربائية في المسافات الصغيرة بالاعتماد على البطاريات الصغيرة الأخف وزنا؛ نظرا لأن الوزن الوائد للبطارية يؤثر بالسلب على الوزن الكلي للسيارة، وهو ما ينعكس بشدة على استهلاك السيارة من مخزون البطارية.

التخلص من جميع التجهيزات الزائدة

وهنا ينبغي أيضا التخلص من جميع التجهيزات الزائدة والملحقات مثل جرافات الرمل والحقائب الخاصة بالرحلة السابقة وكل ما هو غير ضروري في صندوق الأمتعة.

ومن التدابير الهامة لتقليل استهلاك السيارة من التيار ضبط ضغط هواء الإطارات، والذي يمكن زيادته لما يصل إلى 2ر0 بار عن القيم المنصوص عليها من الشركة المنتجة.

ويُوصى أيضا بإيقاف التجهيزات المستهلكة للتيار، والتي تعمل بشكل غير ضروري مثل تدفئة المقصورة الداخلية والمقاعد والمقود ومكيف الهواء.