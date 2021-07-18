رئيس وزراء نيبال الجديد يحظى بثقة البرلمان

حاز رئيس وزراء نيبال الجديد، شير بهادور ديوبا، الأحد، على ثقة البرلمان ليعزز إمساكه بالسلطة بعد أيام من خلع سلفه من قبل أعلى محكمة.

وفاز ديوبا ،الذي كان رئيس حزب المؤتمر النيبالي المعارض، بتصويت حاسم في البرلمان حيث حصل على 165صوتا مؤيدا في البرلمان الذي يضم 275 مقعدا.



وقال ديوبا البالغ 74 عاما، في كلمة أمام نواب قبل التصويت، إن الارباك السياسي المستمر وعدم اليقين وعدم الاستقرار تضعف الديمقراطية.

وشدد على ضرورة السير على طريق الاستقرار السياسي.

وأدى ديوبا اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، الثلاثاء الماضي، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أثارها رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما.

وحاول شارما، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 حل البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المحكمة العليا أحبطت المحاولة.

وفي مايو/ أيار الماضي حاول شارما البالغ 69 عاما حل البرلمان مجددا، لكن المحكمة العليا أعادت تثبيت الهيئة التشريعية وعزلته من منصبه.

وحصل ديوبا على الغالبية في التصويت على الثقة بعد أن نال دعما من نواب تابعين لشارما.

وفي حال خسارته كان ديوبا سيضطر للدعوة إلى انتخابات جديدة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة.

وانتخب ديوبا رئيسا لوزراء النيبال أربع مرات بين عامي 1995 و2018، بما في ذلك خلال فترة التمرد الماوي القاسية التي استمرت عقدا.