إسرائيل: إيران تخطط لأعمال إرهابية حول العالم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، إن إيران تواصل التخطيط لأعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه "تويتر" بمناسبة مرور 27 عامًا على الهجوم على مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين.

وقال لابيد: "نحيي اليوم مرور 27 عامًا على الهجوم الإرهابي على مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين، ونحني رؤوسنا إحياء لذكرى 85 ضحية، ونعانق عائلاتهم ونشد على أيدي المئات الذين أصيبوا في الهجوم".

وأضاف: "وقع الهجوم على مبنى الجالية اليهودية بعد حوالي عامين من الهجوم الدامي على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين".

وتابع لابيد: "تلتزم إسرائيل بحماية مبعوثيها وعائلاتهم وجميع موظفي البعثات الإسرائيلية حول العالم، حتى في هذه الأيام تواصل فيها إيران حرث الشر والتخطيط لأعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم".

وأشار الى أنه "ندعو الحكومة الأرجنتينية إلى استنفاد الإجراءات مع المسؤولين وتقديمهم للعدالة".

وقال: "حتى الآن لم تتم مقاضاة منظمة حزب الله الإرهابية والإيرانيين المسؤولين عن تنفيذ الهجومين".



وأضاف لابيد: "أقرت المحكمة الأرجنتينية بأن الهجوم نفذ من قبل منظمة حزب الله الإرهابية، والتي تعتبر أيضًا منظمة إرهابية في الأرجنتين".

وكان لابيد هاجم في يونيو/حزيران الماضي، انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني، حيث قال حينها وزير الخارجية الإسرائيلي إن "الرئيس الإيراني الجديد متطرف ويتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين".



وفي هجوم شديد عقب الإعلان رسميا عن فوز "رئيسي" أكد لابيد، أن الرئيس الإيراني الجديد يؤيد طموحات طهران النووية ودعمها للإرهاب العالمي.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب "رئيسي" يتطلب التصميم على وقف برنامج طهران النووي بشكل فوري.