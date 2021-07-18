مصدر: كبار المنتجين بـ"أوبك+" يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

قال مصدر بتحالف أوبك+ لرويترز الأحد إن كبار المنتجين بالتحالف توصلوا إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى ديسمبر/ كانون الأول

كما أكد المصدر أنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022.



وتعقد منظمة أوبك اجتماعا عن بعد في وقت لاحق اليوم.

وقالت أمانة منظمة أوبك في بيان، إن اجتماع أوبك+ ينطلق في الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش عبر تقنية الفيديو.

ولا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي إزاء سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات في وقت سابق هذا الشهر.

اتفاق 2020

واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ الآن حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

والأربعاء الماضي، قالت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، إن المفاوضات البناءة ما زالت مستمرة بين أطراف أوبك+.

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، كانت وزارة الطاقة والبنية التحية قد أكدت أن دولة الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و "أوبك+" وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

والخميس الماضي، تمسكت أوبك بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط خلال الفترة القادمة، وقالت إن الطلب سينتعش في الفترة المتبقية من 2021، كما سيرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.

الطلب على النفط

وقالت المنظمة إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4% إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022.

وأضافت أن الطلب على النفط بلغ في المتوسط 99.98 مليون برميل يوميا في 2019.