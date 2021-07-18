رفض طعن المعارضة.. محكمة أرمينية تؤيد فوز باشينيان بالانتخابات

ردت المحكمة الدستورية في أرمينيا، السبت، الطعن الذي تقدمت به أحزاب المعارضة ضد فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وعلى الرغم من الفوز الساحق لحزب باشينيان "العقد المدني" في انتخابات يونيو/حزيران، فقد ادعى تحالف أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان حصول مخالفات انتخابية.

ورفضت المحكمة الطعن و"قضت بتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر في 27 يونيو/حزيران بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية"، بحسب رئيس المحكمة آرمان ديلانيان.

ودعا باشينيان لانتخابات مبكرة بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية التي عصفت بأرمينيا عقب الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان العام الماضي.

وأدى النزاع الذي استمر 6 أسابيع حول منطقة ناغورني قرة باغ في شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الأول 2020 إلى مقتل أكثر من 6,500 شخص.

كما شهد وقف إطلاق النار بوساطة روسية تنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها لعقود لصالح باكو.

واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بإساءة إدارة الحرب، واعتبرت شروط الهدنة في أرمينيا إهانة وطنية، ما أدى إلى احتجاجات طويلة في الشارع.

ومع ذلك تمكن حزب باشينيان "العقد المدني" من حصد 54% من الأصوات، مقابل 21% لتحالف كوتشاريان.