اشتباكات وقطع طرق.. احتجاجات المياه تنتقل إلى أصفهان بوسط إيران

اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية التي كانت شرارتها في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية في جنوب إيران، لتصل مساء السبت، إلى محافظة أصفهان وسط البلاد، التي تعاني هي الأخرى من أزمة المياه.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء السبت، اندلاع احتجاجات في محافظة أصفهان وسط إيران بسبب انقطاع المياه.
ووفقاً للناشطين فإن المحتجين في أصفهان قطعوا بعض الطرق التي تربط مدن هذه المحافظة التي يقدر عدد سكانها بـ5 ملايين و262 ألفاً و699 نسمة.
وفي سياق متصل، حاصر محتجون في مدينة الأهواز مكتب عضو البرلمان الإيراني عن هذه المدينة النائب قاسم الساعدي، فيما أشارت تقارير إلى أن "قوات النظام أطلقت النار على المتظاهرين المطالبين بتوفير المياه الصالحة للشرب".
وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون إيرانيون قيام المحتجين بإنزال صورة النائب قاسم الساعدي من أعلى بناية مكتبه بمدينة الأهواز.
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