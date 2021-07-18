السلطات المصرية تفرج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح

قررت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، الإفراج عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح المحبوسة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأعلنت مصادر أمنية مصرية، أنه سيتم إطلاق سراح عبد الفتاح خلال الساعات المقبلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتادة.

ويأتي قرار الإفراج قبل 72 ساعة تقريبا من حلول عيد الأضحى.

وكانت إسراء قد ألقي القبض عليها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وقررت النيابة العامة كذلك الإفراج عن الناشط السياسي عبد الناصر إسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي، الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019 بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

واعتادت السلطات المصرية في المناسبات الدينية والوطنية إطلاق سراح عدد من نزلاء السجون.