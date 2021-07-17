وزير خارجية الصين في دمشق.. الزيارة الأولى منذ عقد

وصل وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إلى العاصمة السورية دمشق السبت، في زيارة هي الأولى لوزير صيني منذ مارس/آذار 2011.
وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن الوزير الصيني سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في مبنى وزارة الخارجية، ثم يعقد اجتماعا مع الرئيس بشار الأسد عقب إدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.
ووفق المصادر، تتضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير الصيني والتي تأتي أيضا في إطار جولة بالمنطقة، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا.
وتدعم الصين الحكومة السورية منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وقدمت مساعدات اقتصادية لسوريا خاصة في مشاريع الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى وقوف الصين ضد القرارات التي تدين الحكومة السورية في مجلس الأمن، حيث أبطل المندوبان الروسي والصيني أكثر من 15 قراراً في مجلس الأمن لإدانة الحكومة السورية.
وهاجم الرئيس السوري، السبت، تركيا في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، معلنا سقوط مشروعها في بلاده.
وقال الأسد "الابن" في خطابه من داخل قصر الشعب بدمشق: "محاولات تركيا لوضع سوريا تحت رحمة القوى الأجنبية تبخرت".
وأدى بشار الأسد، السبت، اليمين الدستورية رئيسا لسوريا لولاية رابعة على التوالي، أمام رئيس وأعضاء البرلمان، وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية.
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