بـ"نفي قاطع".. الكويت تفند محاولات استهداف علاقتها بالإمارات

نفت الكويت نفيا قاطعا، الجمعة، صحة ما ردده البعض عن وجود "لوبي" مزعوم لدولة الإمارات يحرض عليها.

وفي بيان للخارجية الكويتية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، نفت الوزارة نفيا قاطعا "صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يقوم بالتحريض على دولة الكويت".

وأوضحت الخارجية الكويتية أن "الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود".

وأشادت الوزارة بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدبلوماسية في بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما الشقيقين، وفق ما نقلته "كونا".