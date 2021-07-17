تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17 يوليو 2021

استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 17 يوليو 2021، في تعاملات هادئة لدى شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، إلى 40.584 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ما عزز قيمة الجنيه.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك، عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، ثابتا عند 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.