تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 17 يوليو 2021

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري،اليوم السبت، 17 يوليو 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج رغم الجائحة، بنسبة 10.5% إلي 26 مليار دولار، في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

سعر اليورو في مصر

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.49 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

26 مليار دولار تحويلات

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج رغم الجائحة، بنسبة 10.5% إلي 26 مليار دولار، في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

ويبدأ العام المالي بمصر، أول يوليو/تموز من كل عام.

وقال البنك المركزي المصري، ، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021.

وبلغت تحويلات المصريين، نحو 25.8 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2020، حتى أبريل/نيسان 2021، مقارنة بنحو 23.4 مليار دولار بلغتها في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.