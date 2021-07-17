حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236015بينما سجلت البلاد مليونين و642068 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.



وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 %على الأقل من الرقم الرسمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

