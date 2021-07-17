التهم حريق ضخم عشرات المنازل في مخيم للنازحين، مساء أمس الجمعة، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية أن الحريق اشتعل في مخيم المركوضة للنازحين بالمديرية، وأتى على 30 منزلا، وأوضحت ا أن الحريق اندلع جراء اشتعال النيران في موقد يعمل على الحطب، داخل منازل أحد النازحين المبنية من السعف والنخيل.
وذكر إعلام القوات المشتركة، في بيان، أن القوات سارعت إلى التدخل من خلال فريق إنقاذ نجح في إخماد الحريق وإنقاذ المخيم من حريق شامل.
واستخدم فريق الإنقاذ صهاريج المياه في إخماد الحرائق، ولا يزال يعمل جاهدًا على التأكد من سلامة النازحين وإخماد أي مصادر للنيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق يلتهم عشرات المساكن في مخيم للنازحين بالحديدة اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.