بايدن يلتقي الكاظمي بالبيت الأبيض يوليو الجاري

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض يوم 26 يوليو/تموز. والخميس الماضي، بحث رئيس الحكومة العراقية، مع مسؤول أمريكي بارز آليات انسحاب القوات الدولية.

ووفق بيان للحكومة العراقية فإن الكاظمي التقى، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماجورك، للتحضير لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

كما ناقش الجانبان "التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات".



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