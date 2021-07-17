الدبيبة: ملتزم بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، غير أنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة.

وفي مقابلة مع رويترز في نيويورك، قال الدبيبة أيضا إنه لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب.



وقال مسؤولون أمريكيون وألمان، عقب مؤتمر بدعم من الأمم المتحدة في برلين الشهر الماضي، إن تركيا وروسيا، توصلتا إلى تفاهم أولي على انسحاب تدريجي لمقاتليهما الأجانب.

وقال الدبيبة "لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين. ولكن نحن نرحب بأي اتفاق... ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف". وأضاف "نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا".

وقال ديمتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن أمس الخميس إن موسكو تؤيد "انسحابا تدريجيا على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية".



وأضاف "في الوقت نفسه، نود التأكد من عدم الإخلال بتوازن القوى الحالي على الأرض، لأنه بفضل هذا التوازن لا يزال الوضع في ليبيا هادئا ولم تظهر تهديدات بتصعيد مسلح".

وقال الدبيبة لمجلس الأمن إن "استمرار هذا التواجد يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية الجارية حاليا وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية".