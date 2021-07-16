ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
أعلنت ماركة فولكسفاجن عن وصول فئات جديدة من طراز جولف للسوق الأمريكية، هي GTI وR، عالية الأداء.
كشفت شركة أوبل الألمانية النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها أوبل أسترا 2022 Astra L الجديدة كلياً والتي تمتاز بتصميم رياضي جذاب.
كشفت إحصائية لموقع iSeeCars عن السيارات الأعلى مبيعا بالسوق الأمريكية خلال شهر يونيو المنقضي، وكانت المفاجأة بهيمنة سيارات SUV.
أعلنت فولكسفاجن عن طرح طراز "لامندو" الجديد كليا والمخصص حصريا للسوق الصينية، لعام 2022 وهو النسخة البدلية لطراز "جيتا" داخل الصين.
دائما ما يتساءل عشاق ألفا روميو متى تطرح أول سيارة من الماركة الإيطالية بمحرك كهربائي هجين فئة "كروس أوفر"، قبل الكشف عن "تونال".
سيارة أوبل كورسا 2022 الجديدة لها العديد من المزايا الرائعة، وهي من السيارات الهاتشباك، تعرفوا معنا على المواصفات والمميزات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. غزوة تويوتا وأوبل أسترا 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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