ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعد انتظار طويل من عشاق تطبيق "واتساب" تتيح الشركة الآن خاصية تمكنهم من استخدامه عبر أجهزة متعددة دون الحاجة لوجود خط هاتف خلوي. تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية إلى هجوم سيبراني تسبب في شلّه وحجب خدماته، وفقا لوكالة تاس الرسمية للأنباء. أعلنت شركة أبل عن اصدارلها لبطاريات جديدة ملحقة مخصصة لهاتف آيفون 12 بمختلف إصداراته. يتمتع هاتف شاومي الجديد xiaomi poco m3 pro 5g بمواصفات قياسية وأسعار اقتصادية وضعته في مكانة مميزة لدى عشاق الهواتف الذكية بأنواعها. تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، "سامسونج إلكترونيكس"، تجميع هواتفها المحمولة في باكستان بالتعاون مع شريك محلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. إصدار واتساب وبطارية آيفون 12 وهاتف شاومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.