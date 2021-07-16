إقالة "بولو" لا تكفي طلاب "البوسفور" التركية الغاضبين

يعتزم طلبة وأكاديميون أتراك مواصلة الاحتجاج ضد تدخل الحكومة بالحياة الأكاديمية رغم إقالة رئيس جامعة أثار تعيينه مظاهرات.

وتحدى طلبة وأساتذة في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول حظرا فرضته الحكومة على الاحتجاجات منذ تعيين أردوغان في يناير/كانون الثاني لمليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا للجامعة وقالوا إن الخطوة غير ديمقراطية.



وأعلن مرسوم رئاسي، أمس الخميس، إقالة بولو، ورغم ذلك قالت زينب جامبيتي وهي أستاذة مساعدة للعلوم السياسية في الجامعة، إن إقالته جاءت نتيجة الاحتجاجات، لكنها لا تعني أن ضغط الحكومة على الجامعة سيتوقف.

وتابعت "لم نكن نحتج على شخص مليح بولو، بل كنا نعارض الطريقة التي عين بها واختير على أساسها ليس على أساس الاستحقاق بل على أساس الولاء".





وأضافت "سنستمر في المطالبة باستقالة كل الموظفين الإداريين الذين عينوا بما يشمل نواب رئيس الجامعة"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات ستستمر لحين اختيار أعضاء الجامعة لرؤساء الجامعات وضمان الحريات الأكاديمية وإلغاء الصلاحية الرئاسية لتعيين رئيس للجامعة.

لم يستطع الرئيس التركي أردوغان الصمود أكثر في وجه الاحتجاجات المستمرة منذ شهور على تعيينه مليح بولو، التابع له رئيسًا لجامعة البوسفور.

وقرر أردوغان إقالة مليح بولو من منصب رئيس الجامعة، عبر مرسوم جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس، دون أن يقدم سببا للخطوة أو أي تفاصيل أخرى.

فجّر تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا للجامعة انتقادات ومظاهرات بوصفه خطوة غير ديمقراطية.

وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي إلى العديد من المدن والولايات التركية الأخرى، من بينها إزمير، والعاصمة أنقرة.





وشهدت المظاهرات استخدام عناصر الشرطة للرصاص المطاطي، وغاز الفلفل لتفريق الوقفات الاحتجاجية.

وقابل نظام أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع، حيث تم اعتقال 159 طالبا في وقت سابق، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

ويحق لأردوغان تعيين رؤساء الجامعات، لكن الطلاب انتقدوا قرار اختيار رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بالحق في انتخاب رئيس للجامعة.