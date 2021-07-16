"#السهم الذهبي".. احتفاء يمني بدور الإمارات البطولي في تحرير عدن

احتفى اليمنيون، الجمعة، عبر هاشتاق "السهم الذهبي"، بالدور الإماراتي البطولي في تحرير مدينة عدن اليمنية، في ذكراها السادسة.

وأطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون الهاشتاق مذكرين ببطولات القوات الإماراتية في اليمن، ودورها في تقديم عشرات الشهداء للدفاع عن الأرض اليمنية، وتحريرها من المليشيات الحوثية.

وترحم المشاركون في الهاشتاق على الشهداء الإماراتيين، الذين امتزجت دماؤهم الزكية بالدماء اليمنية، وتوحدت غاياتهم في وقف المد الفارسي والمشاريع الإيرانية التخريبية في اليمن.

وتحل اليوم 16 يوليو /تموز، الذكرى السادسة لسقوط أول شهيد إماراتي في عاصفة الحزم وهو الملازم أول عبدالعزيز الكعبي، في المعركة ضد المليشيا الانقلابية والمشروع الإيراني.

عطاء إماراتي

وأكد المشاركون عبر الهشتاق أن اليمنيين لن ينسوا الدعم الإماراتي ووقوف أبو ظبي إلى جانب اليمن وتحرير المحافظات الجنوبية من البلاد، وما زالت مستمرة في دعم القوات اليمنية في مختلف أنحاء اليمن؛ لمواجهة الإنقلابيين.

وقارن الناشطون عطاءات الإمارات وعدم تأخرها في تقديم أرواح أبنائها، في سبيل الوقوف إلى جانب اليمنيين، بتقاعس عدد من القوى السياسية اليمنية التي عجزت عن الوقوف في وجه المليشيات، بل ذهبت تتآمر مع الحوثيين ضد أبناء بني جلدتهم من اليمنيين.

معتبرين أن تلك المرحلة ‏كانت عصيبة، وإحدى جولات المواجهة العربية ضد تمدد المشروع الإيراني، وحملت فيها الإمارات وقواتها المسلحة مهمة الانتصار للحلم العربي، انطلاقًا من معركة السهم الذهبي.

إجلال وتقدير

المصور الإعلامي اليمني صالح العبيدي، قال في تغريدة على "تويتر"، عبر هاشتاق "#السهم_الذهبي": "إن ذكرى تحرير مدينة عدن، تُذكُّر الجميع بما قدمته الإمارات، وهو ما عبر عنه اليمنيون إجلالا وتقديرا لتضحيات رجال الإمارات، الذين سطروا أروع ملاحم الفداء والدفاع عن الحق".

بدوره، أكد الناشط ‏محمد سعيد باحداد، اعتزاز اليمنيين بعلاقتهم مع الإمارات والتحالف العربي.

وقال في تغريدةٍ على الهاشتاق: "إن هذه العلاقة مكنت شعبنا من إعادة بناء قوات الأمن والجيش التي لولاها لكان التحرير في مهب ريح أي مغامرة من القوى المتربصة بالبلاد".

واستشهد الناشط زيد بن يافع بمقولات الإعلامي الراحل نبيل القعيطي، الذي كان مرافقا للقوات الإماراتية في لحظات التحرير الأولى، حيث وصف الجنود الإماراتيين بالبسالة والإقدام، والدراية العسكرية التي أدت إلى هذا الإنجاز العظيم.

وعبر عن آمله في أن تتعمق علاقة اليمنيين بالأشقاء بما يؤمّن مستقبل العيش المشترك والتنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

الجيش الباسل

وكان الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قد تحدث في ذكرى انطلاق تحرير مدينة عدن اليمنية، وعملية السهم الذهبي.

واستذكر قرقاش تضحيات القوات المسلحة الإماراتية، ودورها المشرف والبطولي ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأثنى على أداء الجيش الإماراتي، قائلا: "طلائع جيشنا أشرقت في ذلك اليوم، وأداءه كان باسلاً، وشجاعته ستبقى عبارات محفورة في الذاكرة"، مترحما على شهداء الإمارات الأبرار.