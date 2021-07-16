محاكمة "رئيسي".. نواب بالكونجرس يطالبون بايدن بالتحرك

حث عضوان بالكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن، على قيادة تحقيق دولي في تورط الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية.

وكتب العضو بالكونجرس توم مكلينتوك، عبر "تويتر": "خطاب يحث الرئيس بايدن على قيادة تحقيق دولي بشأن تورط إيراهيم رئيسي في جرائم ضد البشرية في إيران".

وأضاف "مشروع القرار رقم 118 يؤكد وقوف أغلبية مجلس النواب مع الشعب الإيراني ونضالهم من أجل إيران حرة"، مرفقا صورة الخطاب الذي أرسله إلى بايدن مع التغريدة.







فيما كتب النائب ستيف كوهين عبر "تويتر": "الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي شارك في مذبحة عام 1988 للمعارضين السياسيين، والصحفيين، وأي شخص تجرأ على معارضته. أشعر بالفخر للمشاركة في تقديم مشروع القانون رقم 118 الذي يدعو لإجراء تحقيق دولي بشأن جرائمه... الإيرانيون يستحقون الأفضل."

وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز، قد تقدم في وقت سابق بمشروع قانون للكونجرس لفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وأكد السيناتور الجمهوري، أن خامنئي يستخدم الفساد والعنف وعمليات المصادرة لتكديس الثروات المسلوبة من الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن رئيسي مسؤول عن قتل عشرات الآلاف من مواطني بلاده الأبرياء في عام 1988.

والشهر الماضي، سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في "مجزرة 1988" والمتهم فيها إبراهيم رئيسي.