علاقات المغرب وإسرائيل.. حديث مطول بين لابيد وبوريطة

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، حديثا مطولا عبر الهاتف، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.

وقال لابيد، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجريت حديثاً طويلاً ودافئاً اليوم مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، حول العلاقة المباشرة بين الدولتين والشعبين، وهي مصلحة إسرائيلية عليا".



وأضاف: "سنواصل العمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين وبناء التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياحي".

يأتي هذا الاتصال بعد أيام من حديث مصادر إسرائيلية ومغربية عن اتصالات تجري لترتيب زيارة لابيد إلى المغرب، وهي أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بهذا الحجم للأراضي المغربية.

وكشفت مصادر مغربية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يمكن أن يصل الرباط خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه المصادر موعد الزيارة على وجه الدقة، أكدت أن ملف تعزيز العلاقات الثتائية بين البلدين، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، سيكون على رأس أجندة الوزير الإسرائيلي في الرباط.

وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقل عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، قائلا إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري محادثات مع المغرب لترتيب زيارة رسمية لوزير الخارجية يائير لابيد".

ولم تعلق إسرائيل أو المغرب رسميا على وجود ترتيبات لزيارة مقررة لـ"لابيد" إلى المغرب.

والأسبوع الماضي، دعا لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة لزيارة إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وحينها أيضا، سلم مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، دعوة رسمية من لابيد إلى نظيره المغربي لزيارة إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في غضون أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2020، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.