أمريكا وجيران أفغانستان يشكلون منتدى دبلوماسيا لدعم السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وباكستان وأوزبكستان شكلوا منتدى دبلوماسيا لدعم السلام بأفغانستان.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، إن المنتدى يعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية في التجارة والأعمال مع استمرار القوات الأمريكية في انسحابها المزمع من البلاد.



وأضافت الوزارة: "تعتبر الأطراف السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان أمرا ضروريا للترابط الإقليمي وتتفق فيما بينها على أن السلام والترابط الإقليمي يعزز كل منهما الآخر"، واتفقت الأطراف على الاجتماع خلال الشهور المقبلة.

والخميس، اجتمع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مع زعماء إقليميين لإجراء محادثات في أوزبكستان لبحث مستقبل البلاد في ظل تنامي عنف "طالبان".

وقال دبلوماسي أفغاني، في إفادة بشأن الاجتماع، الذي يستمر يومين إن "الاجتماعات في طشقند على مستقبل أفغانستان وستشمل دبلوماسية مكثفة".

ويثير تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مخاوف من أزمة لاجئين جديدة، في حين رفضت باكستان بالفعل استقبال المزيد.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملايين الأفغان نزحوا داخل بلادهم على مدى أعوام من الحرب، منهم 270 ألفا منذ يناير/كانون الثاني مع انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.

ويخشى جيران أفغانستان عبور اللاجئين الحدود مع اشتداد القتال وتدهور الأحوال المعيشية، خاصة مع عزم عناصر طالبان على هزيمة حكومة غني.