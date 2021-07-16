بوابة مصر الرقمية.. تقدم 15 خدمة تأمينية جديدة من المنزل

بدأت بوابة مصر الرقمية، تقديم 15 خدمة تأمينية إلكترونية، خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلي الخدمات التموينية، والشهر العقاري التي تقدمها.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر، عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، على شبكة الإنترنت، والتي تمكن المواطن المصري من الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرا إلى أنه سيتم رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً.

وبوابة مصر الرقمية، عبارة عن منصة إلكترونية، تقدم للمواطنين الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصي وحديث ودقيق، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر، وتسعى البوابة إلى تجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد، للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل جميع فئات الشعب المصري.

الخدمات التأمينية في بوابة مصر الرقمية

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية على 15 خدمة، تشمل الاستعلام عن الرقم التأميني، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

وأضاف كما تتضمن هذه الخدمات الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، والاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك، والاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

تتيح بوابة مصر الرقمية، عدة خدمات إلكترونية للمواطنين مستحقي البطاقات التموينية؛ من أجل سرعة إنهاء طلباتهم إلكترونيا؛ منعا للتكدس والزحام أمام مكاتب التموين والمديريات بالمحافظات، وللحد أيضا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم بوابة مصر الرقمية، 9 خدمات تموينية إلكترونية، يستطيع أي مواطن مصري الاستفادة منها، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية للتموين.

خدمات متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين

1- تفعيل بطاقة التموين

2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3- إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- نقل من محافظة إلى أخرى.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد الأسرة.

7- الاستعلام عن الصرف.

8- إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا.

9- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

خدمات الشهر العقاري على بوابة مصر الرقمية

وأتاحت وزارة العدل المصرية، العديد من الخدمات المختلفة للجمهور عبر منصة بوابة مصر الرقمية، على شبكة الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بخدمات التوثيق والشهر العقاري، لسهولة حصول المواطنين على الخدمة بشكل أسهل وأيسر.

وتقدم البوابة 13 خدمة توثيق يقدمها الشهر العقاري، و 6 خدمات من خدمات الشهر العقاري للمواطنين الخاصة بالعقود، والتصرفات العقارية.

كما أتاحت وزارة العدل تطبيق أرغب في عمل توكيل، وهو تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية بمختلف أنظمة تشغيلها، سواء كانت أندرويد أو أيفون أو هواوي، وبمجرد تحميل التطبيق يتم اختيار عدد من الخدمات المتاحة، ويوجد رابط على التطبيق يمكن من خلاله الوصول إلى بوابة مصر الرقمية، والاستمتاع بخدماتها المختلفة.

كيفية التسجيل في مصر الرقمية

التسجيل يتم بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية بالإنترنت، ثم إدخال الرقم القومى، وإدخال رقم المصنع "موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي"، ثم إدخال الاسم الأول للأم، وإدخال رقم الهاتف، وأخيرا انتظار إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، لكي تصبح مسجلا على البوابة، ويحق لك الاستفادة من خدماتها.

رقم خدمة عملاء وشكاوي بوابة مصر الرقمية

تقدم منصة مصر الرقمية وسائل المساعدة على المنصة وخدمة الدعم الفني الذي يمكن الاتصال به على الرقم الموحد من كافة الشبكات ومن أي مكان والرقم هو 15999 ويتم الحصول على المساعدة الفورية في حل المشكلات على المنصة أو الاستفسار عن الخدمات، أو إرسال شكوى.

كما توفر منصة مصر الرقمية من خلال موقعها وسيلة التواصل للتقدم بشكوى أو الاستفسار عن خدمة من خلال النموذج المعد لذلك ويمكن القيام بالخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مصر الرقمية الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أريد المساعدة.

الانتقال إلى اختيار الوسيلة والضغط على أرسل استفساراً أو شكوى.

الدخول على نموذج البيانات وكتابة التالي:

كتابة الاسم، والبريد الإلكتروني.

تحديد نوع الشكوى شكوى للخدمة أو شكوى للطلب.

كتابة محتوى الشكوى. والضغط على إرسال.