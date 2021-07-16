تركيا تزيد بدل الخدمة العسكرية لأكثر من 5000 دولار

فرضت وزارة الدفاع التركية زيادة جديدة على رسوم بدل الخدمة العسكرية ليبلغ ٤٣ ألف و١٥١ ليرة (اكثر من 5000 دولار) بعدما كان ٣٩ الف و ٧٨٨ ليرة تركية (نحو 4500 دولار).

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها، الجمعة، إن رسوم بدل الخدمة العسكرية زادت بمقدار ثلاثة آلاف و٣٦٣ ليرة، بموجب المادة التاسعة والمادة التاسعة والثلاثين من قانون التجنيد، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو حزيران ٢٠١٩.



وأوضح البيان أن الزيادة المقررة دخلت حيز التنفيذ من أول يوليو/تموز الجاري وحتى نهاية عام ٢٠٢١.

والبدل هو مصطلح يُطلَق على اختصار مدة الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ من المال. وهو مشروط بوجود عدد كافي في الجيش يقلل من الطلب على مزيد من الجنود.

والأتراك ملزمون بالخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية قانونا في الخدمة الإلزامية مقابل دفع قيمة البدل.

ويستطيع دفع بدل الخدمة العسكرية لتقصير مدة الخدمة، المواطنون الأتراك الذكور فوق الـ18 عاماً، ويعيشون داخل الأراضي التركية، وذلك وفق قوانين ولوائح دوريَّة تصدر في فترات زمنيَّة معيَّنة.

كما ينطبق البدل على الأتراك الذكور الذين أتمّوا الـ 18 من العمر، ومضى على وجودهم خارج تركيا مدة لا تقلُّ عن 3 سنوات.

ويتوجب على الشخص المقيم خارج تركيا دفع قيمة هذا المبلغ باليورو، عن طريق الإيداع البنكي بالطريقة التي توضحها قنصلية الجمهورية التركية في البلد الذي يقيم فيه.