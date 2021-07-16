احتجاجات ومناوشات.. إصابة 5 عسكريين بقنبلة يدوية شمالي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إصابة 5 عسكريين في انفجار قنبلة يدوية ألقاها شبان في طرابلس شمالي البلاد.

واليوم، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع في لبنان احتجاجا على الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.



ووقعت مواجهات بين الجيش ومحتجين قطعوا الطريق في منطقة جبل محسن في طرابلس شمالي لبنان.

وعندما حاولت قوة من الجيش إعادة فتح الطريق، حدث تدافع من المحتجين باتجاه قوات الأمن، مما دفع عناصر الجيش إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.



وأعلن الجيش اللبناني إصابة 10 عسكريين بجروح جرّاء تعرّضهم للرشق بالحجارة في جبل محسن.

كما أعلن إصابة 5 عسكريين بجروح نتيجة إلقاء شبّان قنبلة يدوية باتجاهم في جبل محسن، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتحدث الصليب الأحمر عن 5 فرق عملت على نقل 19 جريحاً من المحتجين، إلى مستشفيات ‏المنطقة.

ويعيش لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة، حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.



وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 94% من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.

