أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.
وانخفض جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى نحو 85.585 ألف دينار (58.66 دولار)، مقابل نحو 85.655 ألف دينار (58.71 دولار).
وتراجع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 74.889 ألف دينار (51.33 دولار).
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18، لمستوى 64.190 ألف دينار (43.99 دولار)
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، خلال تعاملات الجمعة، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 49.925 ألف دينار (34.22 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 42.793 ألف دينار (29.33 دولار).
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، الجمعة، إلى نحو 2.661 مليون دينار (1824 دولار)، مقابل نحو 2.663 مليون دينار (1826 دولار) أمس.
وجاء سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، الجمعة، عند مستوى 599.110 ألف دينار (410.60 دولار).
أسعار الذهب عالميا
وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن المعدن ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعوما بتوجهات المركزي الأمريكي.
وتأتي المكاسب الأسبوعية للذهب في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي،
بينما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، اتجاه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريبا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو/حزيران الماضي.
وارتفع المعدن النفيس 0.8% هذا الأسبوع.
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