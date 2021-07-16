الأمم المتحدة تدين قتل الأطفال على يد "عسكري" ميانمار

أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها لقتل الأطفال على يد السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار، كاشفة عن عدد القتلى منذ الانقلاب.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال إنها تدين قتل الأطفال بشدة على يد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، معلنة مقتل 75 طفلا واحتجاز حوالي ألف آخرين بشكل تعسفي منذ انقلاب فبراير/شباط الماضي.



وقال ميكيكو أوتاني رئيس اللجنة في بيان إن "أطفال ميانمار محاصرون ويتعرضون لخطر خسائر فادحة في الأرواح نتيجة الانقلاب العسكري".

والأحد الماضي، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات بين الجيش ومعارضي المجلس العسكري في وسط ميانمار.

ومنذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد البلاد اضطرابات أسفرت عن سقوط أكثر من 890 قتيلا، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

وتشهد المنطقة المحيطة بساغينج وسط ميانمار تزايدا في المناوشات بين هذه المجموعات والجيش، مع اندلاع أعمال قتالية في مقاطعة دباين.

وفرضت الحكومة الأمريكية مؤخرا مزيدا من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين.

وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم 3 أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.

وتجمد العقوبات أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على قادة ميانمار وقيودا على الصادرات منذ أن قام الجيش بانقلاب ضد رئيس الحكومة المدنية أونج سان سو تشي مطلع فبراير/شباط.