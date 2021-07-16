10 مدن مزدحمة بالأثرياء والفقراء أيضا.. أفواه وأرانب

تنتشر حول العالم عدة مدن تعرف بأنها الأعلى كثافة بالأشخاص أصحاب الثراء الفائق مقارنة بعدد سكانها الذين يعانون من معدلات فقر كبيرة أيضا.

الأثرياء الفائقون هم الأشخاص الذين يملكون ثروة تصل إلى 30 مليون دولار، وعددهم ما زال محدودا إذ بلغ 295.45 ألف شخص بنهاية 2020، وإن كانوا حقق زيادة قدرها 1.7% عن 2019، وفق تصنيف صادر عن مؤسسة Wealth-X.



هؤلاء الأشخاص ذو الثراء الفاحش يشكلون 1.2% من فئة أصحاب الثروات المرتفعة التي تضم كل شخص بحوزته ما لا يقل عن مليون دولار، ولكنهم يمتلكون 34% من ثروة تلك المجموعة التي تصل إلى 35.5 تريليون دولار.

وبحسب التقرير فإن أعداد الأثرياء تتزايد خلال مرحلة الاضطراب الاقتصادي الشديد، وانتشار البطالة وانخفاض الدخل، وهو ما يتحقق خلال الوباء الحالي.

وننتقل الآن إلى الحديث عن المدن الأعلى كثافة بالأثرياء الفائقين مقارنة بتعداد سكانها، حيث يأتي على رأس القائمة مدينة سان خوسي الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تضم شخص واحد بين كل 727 شخصا، وتعد العاصمة الفعلية لوادي السيلكيون.

وتكون المدن الأعلى كثافة من الأشخاص ذوي الثراء الفائق متوسطة الحجم عادة، وتضم العديد من شركات التكنولوجيا أو الخدمات المالية، وهنا نجد سان خوسيه موطنا لشركات كبرى مثل باي بال وأدوبي وهيوليت باكرد وسيسكو سيستمز.

وتأتي مدينة بازل السويسرية في المرتبة الثانية بشخص فائق الثراء بين كل 776 شخصا، ثم هونج كونج بثري ضمن 787 شخصا.

وتستحوذ مدن سويسرية على المركزين الرابع والخامس، بوجود مدينة شخص فائق الثراء لكل 880 شخصا في جنيف، وفرد ثري بين 924 شخص في زيورخ.

وتحتل مدن أمريكية القائمة من الترتيب السادس حتى العاشر، حيث تحظى سان فرانسيسكو بشخص فائق الثراء لكل 1176، وتأتي خلفها مدينة سياتل الأمريكية التي تزخر بشخص من هذه الفئة لكل 1519 شخصا.

واحتلت بوسطن الأمريكية المرتبة الثامنة بوجود شخص من الأثرياء الفائقين لكل 1589 شخص، تلتها مدينة بريدجبورت التابعة لولاية كونيتيكت والتي تزخر بشخص فائق الثراء بين 1655 شخصا.

وتتذيل نيويورك ترتيب مدن العشرة الكبار في ظل تواجد شخص ثري جدا لكل 1735 شخصا، وإن كانت تضم أكبر عدد من السكان فائقي الثراء بنحو 11.47 ألف شخص.