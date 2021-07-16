هواجس الانقلاب.. ترامب يعود لساحة المعركة براية النفي

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا لرئيس هيئة الأركان المشتركة على خلفية شعوره بالقلق بعد الانتخابات الأخيرة.

وورد في كتاب جديد أن قادة عسكريين كبارا كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.



ووفقا لمقتطفات حصلت عليها "سي.إن.إن" من كتاب "يمكنني إصلاح الأمر وحدي"، الذي كتبه صحفيان في واشنطن بوست، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة عسكريون كبار آخرون الاستقالة في حال تلقيهم أوامر تعتبر غير قانونية أو خطيرة.

وقال ترامب في بيان: "لم أهدد أو أتحدث أبدا، مع أي شخص، عن انقلاب لحكومتنا... لو أني كنت بصدد القيام بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي من أواخر من كنت سأرغب في فعل ذلك معه".

واعترف مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بمخاوفهم من أن يحاول ترامب جذب الجيش لسحق المعارضة وتصاعدت المخاوف من احتمال إساءة استخدامه قانون العصيان.

ولم تتردد من قبل أي أحاديث عن استقالة مزمعة ومنظمة من قبل أعضاء هيئة الأركان المشتركة.

كما لم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من رواية مراسلي واشنطن بوست ولم يرد مكتب ميلي على طلب بالتعليق، فيما رفضت الجهة الناشرة للكتاب تقديم مقتطفات ولم تؤكد أو تنف صحة رواية "سي.إن.إن".

واختار ترامب في عام 2018 ميلي لشغل أعلى منصب عسكري رغم أن وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس كان يفضّل قائد سلاح الجو لهذا المنصب.

وتدهورت علاقة ميلي وترامب العام الماضي بعد أن اعتذر الجنرال الأمريكي علنا عن انضمامه إلى الرئيس عندما خرج من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صور له بعد أن أبعدت السلطات مجموعة من المتظاهرين عن الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

والثلاثاء الماضي، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادا شديدا لسلفه دونالد ترامب، جراء ادعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من دون أدلة.

ووصف بايدن، في كلمة في فيلاديلفيا، ادعاء ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه كذبة كبيرة، قائلا: "ليست سوى كذبة كبيرة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة تشكل أهم "اختبار في زمننا"، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة من قبل الحزب الجمهوري على مستوى الولايات قوانين تقيّد حقوق الأقليات في الانتخاب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد ندد بسياسة الرئيس بايدن في مجال الهجرة، أثناء تفقده "الجدار" عند حدود المكسيك.